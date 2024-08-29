Baca kapağı faciasında acı haber!

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunun kenarında başına baca kapağı düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Hakkari'den eşi ve 2 çocuğuyla Alanya ilçesine tatile gelen Hanım Kaya Orakcı'nın başına havuz kenarında oturduğu sırada rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağı düştü.

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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ADLİ TIP ÖNÜNDE KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Orakcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere hava yolu ile memleketi Hakkari'ye gönderilecek. Orakcı'nın cenazesini almaya gelen yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde üzüntü yaşadı.