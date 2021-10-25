İkinci kez İstanbul'da

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İstanbul, 4 - 7 Kasım arasında 2'nci kez Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek organizasyon, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve eseri tek çatı altında buluştururken, sergilenecek antika parçalar ile de sanatseverleri geçmişe, NFT koleksiyonuyla geleceğe yolculuğa çıkaracak

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Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı, çağdaş sanat galerilerine, sanatçılara, antikacılara, koleksiyonerlere ve sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri'nin katkılarıyla sanat dünyasının saygın isimlerine ve eserlerine ev sahipliği yapacak organizasyon, tarihimize iz bırakmış antika ve NFT eserleri bir araya getirme özelliği taşıyor.

Plastik ve görsel sanatlara kadar birçok eserin sergileneceği fuar, ünlü piyanist Gülsin Onay'ın 3 Kasım Çarşamba günü vereceği piyano resitali eşliğinde gerçekleştirilecek VIP kokteyl ile başlayacak. 4 - 7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda genel ziyarete açık olacak fuar, sanatseverlerin uğrak noktası olacak.

Kültürel mirası ve tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul, sanatı ve tarihi 4 gün boyunca doyasıya yaşatmaya hazırlanıyor. Babylons & IAAF, antika bölümünde tarihe tanıklık etmiş nadide eserleri, el yapımı objeleri, antik süs eşyalarını, yüzlerce yıllık saatleri, takıları, halıları ve mobilya takımlarını meraklılarıyla buluştururken, sanatla harmanlanmış geleceğin teknolojisi NFT koleksiyonları ile ziyaretçileri yüzlerce yıllık bir gezintiye çıkaracak. Böylelikle Babylons'un katkılarıyla ülkemizde ikinci kez düzenlenecek IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, geniş ürün yelpazesiyle de sanatseverlere bambaşka bir deneyim yaşatacak. 4 gün sürecek organizasyonda, katılımcı firmalar değerli sanat eserlerini görücüye çıkararak ziyaretçilerin ve sanatseverlerin beğenisine sunarken, alanında uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleşecek.