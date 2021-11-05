Babürlerin mirası yüzyıllara meydan okuyor

AA

Avcılığa düşkünlükleriyle bilinen Babür sultanlarının Lahor'a 40 kilometre uzaklıkta 1600'lü yılların başında inşa ettirdiği avlık, ülkede Babürlüler'e ait çok sayıda tarihi eser arasında öne çıkıyor.

AA'nın haberine göre bir av sırasında yakaladığı geyiği evcilleştiren Babür Sultanı Cihangir Şah, Mansraj adını verdiği, çok sevdiği bu hayvan ölünce onun anısına bir anıt inşa ettirmeye karar veriyor.

Geyik Minaresi anıtı 1606'da inşa ediliyor ve sonrasında da Babür sultanları tarafından avlık ve yazlık dinlenme alanı olarak kullanılıyor.

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki minarenin ilk katı sekizgen, diğer 3 katı ise dairesel olarak yapılıyor. Bu katlarda yapının ışık alabilmesi için çok sayıda oyuk bulunuyor.

Bununla birlikte minare, çevredeki vahşi hayvanların yerlerini tespit edebilmek için de bir gözetleme kulesi vazifesi görüyor.

DEVLET HANE KÖŞKÜ

1605 ile 1627 arasında hüküm süren Cihangir Şah, yeşil tabiatıyla Babür sultanlarına adeta ormanda avlanma deneyimi sunan bu alana 1620'de köşk inşa ettiriyor.

Minareye yaklaşık 85 metre uzaklıktaki kapı aracılığıyla "Devlet Hane" ismi verilen köşke ulaşılıyor.

Dikdörtgen biçimindeki geniş havuzun ortasında bulunan köşke, 20 gözlü bir köprü aracılığıyla varılıyor.

Söz konusu havuzun her köşesinde, vahşi hayvanların rahatça suya erişebileceği şekilde 4 rampa bulunuyor. Bu rampalar ayrıca su içmeye gelen hayvanları avlamak için tuzak olarak da kullanılıyordu.

YERLİ VE YABANCILAR TARAFINDAN SIKÇA ZİYARET EDİLİYOR

Halihazırda yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken Hiran Minar, yüzyıllara meydan okuyan varlığıyla ziyaretçilere eşsiz anlar yaşatıyor.

Tarihi yapı, Pakistanlıların şehrin gürültüsünden uzakta vakit geçirmelerine ve dinlenmelerine de imkan sağlıyor.