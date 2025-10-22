Babülmendep Boğazı nerede? Babülmendep Boğazı hangi şehirde, ülkede?
Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir su yoludur. Dünya açısından oldukça stratejik ve coğrafik bir boğazdır. Tüm dünyada önemli bir geçiş noktasıdır. Peki Babülmendep Boğazı nerede, hangi şehirde ve ülkede yer alıyor? Özellikleri neler? İşte detaylar…
Babülmendep Boğazı, sadece bir deniz geçidi değildir. Bundan da öte, küresel enerji ve ticaret akışının kalbi olarak kabul edilir. Babülmendep Boğazı, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan dar bir geçittir. Bu özelliğiyle dünya ekonomisinin damarlarından biri olarak kabul edilir. Gerek tarihi önemi gerekse stratejik değeriyle özellikle de denizcilik tarihinde Süveyş Kanalı kadar kritik bir rol oynamayı sürdürür. Peki Babülmendep Boğazı hangi ülkede yer alıyor?
BABÜLMENDEP BOĞAZI NEREDE?
Babülmendep Boğazı nerede? Kızıldeniz ve Aden Körfezi arasında yer alan bir konumu vardır. Arap ve Afrika Yarımadası’nı ayıran bir noktada yer alan boğazın;
Babülmedep Boğazı’nın sahip olduğu bu konum sayesinde, Afrika’nın doğusunu ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan bir köprü işlevi görmesi de dikkat çekicidir.
BABÜLMENDEP BOĞAZI HANGİ ŞEHİRDE?
Babülmendep Boğazı hangi şehirde yer alıyor? Söz konusu boğaz, büyük bir yüzölçümüne sahiptir ve tek bir şehrin içinde kalmaz. Boğazın yakınındaki önemli yerleşim bölgeleri arasında Cibuti kenti ve Yemen’in Aden şehri konumlanır. Söz konusu şehirler, boğaza en yakın ticaret ve liman merkezleri olması nedeniyle önemli bir niteliğe sahiptir. Aden, bilhassa petrol taşımacılığı açısından bölgenin en hareketli liman kentlerinden biri olarak kabul edilir.
BABÜLMENDEP HANGİ ÜLKEDE?
Babülmendep Boğazı hangi ülkede yer alıyor? Söz konusu boğaz, Eritre ve Cibuti ülkelerinin kıyılarını paylaşan özelliktedir. Babülmendep Boğazı doğu kısmı Yemen’e aittir. Cibuti ve Eritre’de kalan kısmı ise batıdır. Bu açıdan bakıldığı ilgili boğaz, üç farklı ülkenin coğrafi sınırında yer alan çok uluslu yapıdadır. Sahip olduğu bu çok yönlü konum, onu sadece bir deniz geçidi değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan kilit bir nokta hâline getirir.
BABÜLMENDEP HAKKINDA BİLGİLER