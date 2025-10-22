Habertürk
        Babülmendep Boğazı nerede? Babülmendep Boğazı hangi şehirde, ülkede?

        Babülmendep Boğazı nerede? Babülmendep Boğazı hangi şehirde, ülkede?

        Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir su yoludur. Dünya açısından oldukça stratejik ve coğrafik bir boğazdır. Tüm dünyada önemli bir geçiş noktasıdır. Peki Babülmendep Boğazı nerede, hangi şehirde ve ülkede yer alıyor? Özellikleri neler? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:24
        Babülmendep Boğazı nerede?
        Babülmendep Boğazı, sadece bir deniz geçidi değildir. Bundan da öte, küresel enerji ve ticaret akışının kalbi olarak kabul edilir. Babülmendep Boğazı, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan dar bir geçittir. Bu özelliğiyle dünya ekonomisinin damarlarından biri olarak kabul edilir. Gerek tarihi önemi gerekse stratejik değeriyle özellikle de denizcilik tarihinde Süveyş Kanalı kadar kritik bir rol oynamayı sürdürür. Peki Babülmendep Boğazı hangi ülkede yer alıyor?

        BABÜLMENDEP BOĞAZI NEREDE?

        Babülmendep Boğazı nerede? Kızıldeniz ve Aden Körfezi arasında yer alan bir konumu vardır. Arap ve Afrika Yarımadası’nı ayıran bir noktada yer alan boğazın;

        • Batı kıyısı Cibuti ve Eritre,
        • Doğu kıyısı ise Yemen toprakları üzerindedir.

        Babülmedep Boğazı’nın sahip olduğu bu konum sayesinde, Afrika’nın doğusunu ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan bir köprü işlevi görmesi de dikkat çekicidir.

        BABÜLMENDEP BOĞAZI HANGİ ŞEHİRDE?

        Babülmendep Boğazı hangi şehirde yer alıyor? Söz konusu boğaz, büyük bir yüzölçümüne sahiptir ve tek bir şehrin içinde kalmaz. Boğazın yakınındaki önemli yerleşim bölgeleri arasında Cibuti kenti ve Yemen’in Aden şehri konumlanır. Söz konusu şehirler, boğaza en yakın ticaret ve liman merkezleri olması nedeniyle önemli bir niteliğe sahiptir. Aden, bilhassa petrol taşımacılığı açısından bölgenin en hareketli liman kentlerinden biri olarak kabul edilir.

        BABÜLMENDEP HANGİ ÜLKEDE?

        Babülmendep Boğazı hangi ülkede yer alıyor? Söz konusu boğaz, Eritre ve Cibuti ülkelerinin kıyılarını paylaşan özelliktedir. Babülmendep Boğazı doğu kısmı Yemen’e aittir. Cibuti ve Eritre’de kalan kısmı ise batıdır. Bu açıdan bakıldığı ilgili boğaz, üç farklı ülkenin coğrafi sınırında yer alan çok uluslu yapıdadır. Sahip olduğu bu çok yönlü konum, onu sadece bir deniz geçidi değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan kilit bir nokta hâline getirir.

        BABÜLMENDEP HAKKINDA BİLGİLER

        • Babülmendep Boğazı, Asya ve Afrika kıtalarını birbirinden ayıran yapıya sahiptir.
        • Doğal bir su geçicidir ve dünyada jeopolitik anlamda değerlidir.
        • Boğazın uzunluğu yaklaşık 32 kilometre, en dar yeri ise 27 kilometre genişliğindedir.Kızıldeniz ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağladığı için Süveyş Kanalı üzerinden geçen deniz ticaretinin kalp noktasında konumlanır.
        • Babülmendep Boğazı, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık %10’unu içerir. Bu faaliyetler, söz konusu boğazdan geçilerek yapılır.
        • Boğazın bulunduğu söz konusu bölge, mevsimsel rüzgârlar ve akıntılar nedeniyle zaman zaman denizciler için zorlu koşullara da neden olur.
        • Babülmendep Boğazı’nın ortasında Perim Adası (Mayyun Adası) yer alır ve burası dünyada stratejik olarak son derece önemlidir.
        • Söz konusu boğaz, tarih süresince Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa ve günümüzde ABD gibi büyük güçlerin askeri üsler kurduğu bir yer olmuştur.
        • Babülmendep Boğazı, önemli bir enerji koridoru ve ticaret yolları açısından Afrika’nın doğu kapısı olarak anılır.
        • “Babülmendep” isminin “ölüm kapısı” anlamı taşır. Bunun bağlantısı ise boğazda yaşanan trajik kazalara dayandırılır.
        • Günümüzde, bölgesel güvenlik ve deniz korsanlığı gibi sorunlar nedeniyle uluslararası gözetim altında tutulur.
        • Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmı Babülmendep Boğazı üzerinden yürütülür.
        • Kelime anlamı olarak “hüzün kapısı” olarak da adlandırılır.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
