Babil 3. son bölümü Star TV'de izlendi. Babil'in son bölümünde, İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İşte, detaylar...

BABİL 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



BABİL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay’la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

Ayşe, Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe’yi kıskacına alıyor. İlay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.