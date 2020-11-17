Babil dizisi neden bitiyor? Merak konusu oldu. Başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu'nun aldığı Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinin 20. bölümünde izleyicisi ile vedalaşacağı iddia edildi.

BABİL DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Babil'in reyting grafiğinde yaşadığı düşüşün ardından dizinin 20. bölümünde final yapılacağı konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.