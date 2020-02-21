Babil son bölüm izlendi. Star TV'de büyük bir heyecanla izlenen Babil 6. bölümünde, İrfan ve Süleyman'ın kaçış planı bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanıyor. Öte yandan İrfan, Ayşe ile kozlarını paylaşıyor. Peki, Babil 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

BABİL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 6. bölümünün ardından henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BABİL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.