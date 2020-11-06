Babil bu akşam ekranlara gelen 18. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki şimdiden merakla beklenen 19. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

BABİL 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor.

Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor.

Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

BABİL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...