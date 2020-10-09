Babil dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı Star TV ekranlarına geliyor. Dost düşman değişiyor! Parmaklıklar ardında öğrendiği gerçek İrfan'ı darmadağın ederken, Egemen Eda'nın hışmına uğruyor.

BABİL 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

Ayşe, İrfan'ı kurtarmak için çırpınırken, Kudret Süleyman'ı bedeli ağır bir seçime zorluyor. İlay'ın öfkesi sürpriz bir ortaklığın doğmasına yol açarken, İrfan içine düştüğü karanlıktan çıkmak için geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine geliyor.

Egemen oğlunun peşine düşüyor.