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Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil dizisi 15. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı dizinin yeni bölümlerinde neler olacağı merak ediliyor. Peki Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil dizisi ile ilgili gelişmeler...

09.10.2020 - 23:49 | Güncelleme: ABONE OL
Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı Star TV ekranlarına geliyor. Dost düşman değişiyor! Parmaklıklar ardında öğrendiği gerçek İrfan'ı darmadağın ederken, Egemen Eda'nın hışmına uğruyor.

BABİL 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

Ayşe, İrfan'ı kurtarmak için çırpınırken, Kudret Süleyman'ı bedeli ağır bir seçime zorluyor. İlay'ın öfkesi sürpriz bir ortaklığın doğmasına yol açarken, İrfan içine düştüğü karanlıktan çıkmak için geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine geliyor.

Egemen oğlunun peşine düşüyor.

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