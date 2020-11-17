Babel, ülkesi Hollanda'da kalacak

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı belirtildi.

Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.