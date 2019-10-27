Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da saha içinde tartışma yaşandı. Mücadelede dakikalar 30'u gösterirken Babel ile Belhanda bir pozisyon sonrasında kısa süreli gerginlik yaşadı.

Ryan Babel, Belhanda'ya bir şeyler söylerken Belhanda da Babel'in üzerine doğru geldi. Olay büyümezken iki futbolcu da maça kaldıkları yerden devam etti.