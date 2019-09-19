UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Belçika'da oynadığı Club Brugge maçından 0-0'lık beraberlikle 1 puanı kopardı. Galatasaray'da maçın en net pozisyonu Ryan Babel'den geldi.

Club Brugge savunmasının hatasını iyi değerlendirerek araya giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Babel, Mignolet'yi geçmeyi başaramadı. Hollandalı yıldız mücadele sonrasında açıklamalar yaptı.

Belçika'dan 1 puanla dönmenin önemli olduğunu vurgulayan Babel, "Zor maçtı. İki takım da iyi oynadı. Defansif görevimizi iyi yaptık. Kazanamıyorsanız, bu tip maçlarda berabere kalmak da iyidir." dedi.

"KALECİ ÇOK İYİ KURTARDI"

İlk yarıda kaçırdığı pozisyon hakkında da yorum yapan Ryan Babel, "Kaleci, benim pozisyonumda çok iyi kurtarış yaptı. Belki de maçın en net pozisyonuydu. Dediğim gibi, kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir" şeklinde konuştu.