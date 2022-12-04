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Gaziantep'te babayı kahreden kaza! Aracını park ederken görmedi

Gaziantep'te, aracını park etmek için geri manevra yapan Ali Ç., iddiaya göre aracın arkasındaki 4 yaşındaki oğlunu fark etmeyerek ezdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 04.12.2022 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te kahreden kaza! Park ederken oğlunu görmedi... - Güncel haberler
Babayı kahreden kaza! Park ederken görmedi
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İHA

Gaziantep'te bir baba, aracını park ederken fark etmediği oğlunu ezdi. Küçük çocuk hastanede kurtarılamadı.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. Ali Ç., iddiaya göre, aracını park etmek için geri manevra yaptığı esnada, aracın arkasında bulunan oğlu Ahmet Ç.'yi (4) fark etmedi. Talihsiz çocuk aracın altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ağır yaralanan Ahmet Ç., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, gözyaşları arasında defnedilen küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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