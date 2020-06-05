Babasıyla kardeşini 14 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2006 yılında babası ile kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan N.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, teknik ve fiziki takibin ardından sahte kimlik kulanan zanlının Lüleburgaz ilçesindeki evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari şüpheli yakalandı.

Zanlının "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "cinsel saldırı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da arandığı öğrenildi.