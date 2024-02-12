Babasının yaptığı güğümü antika pazarında buldu

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nebiha Erkan, Talas'ta kurulan antika pazarında gezerken güğüm ustası babası Hasan'ın ismi ve yıldız şeklinde amblemi bulunan güğümü gördü.

"GÜĞÜMÜ GÖRÜNCE BABAMI GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM"

Erkan, babasına ait güğümü hediye eden Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Yalçın da "Hanımefendi ile pazarda karşılaştık, babası tarafından yapılan güğümü görmüş, hikayesini anlattı. Hanımefendinin babası güğümleri yapar, üzerine ismini yazar, yıldızını da basarmış. 'Güğümü görünce babamı görmüş gibi oldum' dedi. Ben de satın aldım, hediye ettim" ifadelerini kullandı.