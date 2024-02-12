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        Haberler Yaşam Babasının yaptığı güğümü antika pazarında buldu

        Babasının yaptığı güğümü antika pazarında buldu

        Kayseri'de Nebiha Erkan, Talas ilçesindeki antika pazarında 30 yıl önce vefat eden babasının yaptığı bakır güğümü bulunca duygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:07
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        Babası yapmıştı! Antika pazarında buldu
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        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nebiha Erkan, Talas'ta kurulan antika pazarında gezerken güğüm ustası babası Hasan'ın ismi ve yıldız şeklinde amblemi bulunan güğümü gördü.

        BELEDİYE BAŞKANI HEDİYE ETTİ

        Bu sırada pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, duygularına hakim olamayan kadını görünce güğümü satın alarak Nebiha Erkan'a hediye etti.

        Babasının yıllarca sanayi sitesinde bakır güğüm ürettiğini belirten Erkan, ismini ve yıldız şeklinde amblemini kazdığı güğüm ustası babasının 30 yıl önce hayatını kaybettiğini vurguladı.

        "GÜĞÜMÜ GÖRÜNCE BABAMI GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM"

        Erkan, babasına ait güğümü hediye eden Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

        Yalçın da "Hanımefendi ile pazarda karşılaştık, babası tarafından yapılan güğümü görmüş, hikayesini anlattı. Hanımefendinin babası güğümleri yapar, üzerine ismini yazar, yıldızını da basarmış. 'Güğümü görünce babamı görmüş gibi oldum' dedi. Ben de satın aldım, hediye ettim" ifadelerini kullandı.

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