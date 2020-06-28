Babasının vasiyetiyle on binlerce tohumu toprakla buluşturdu - KAYSERİ

Çocukluk yıllarını Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçiren ve babasının aşıladığı doğa sevgisini asla kaybetmeyen Göçer, henüz 7 yaşında babasıyla fidan dikmeye başladı.Fidan dikmede yol arkadaşı olan babasını 9 yaşında kaybeden Göçer, babasının vasiyeti üzerine ömrünü fidan ve tohum dikmeye adadı.Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul yıllarındaki tatillerde bile fidan dikmek için büyük bir heyecanla doğaya çıktığını söyledi.Doğada insanların ve hayvanların ağaçlardan faydalandığını belirten Göçer, fidan dikmenin çok sevap olduğunu dile getirdi.Göçer, babasının fidan dikmeyi çok sevdiğini anlatarak, "Babam birçok yere fidan dikti. Bana da fidan dikmeyi öğretmek için çok gayret etti. 'Bunların her bir yaprağı senin için dua eder' derdi. Ölmeden önce, 'fidan dikmeyi asla bırakma, doğaya her zaman destek ol' diye vasiyet etti." ifadelerini kullandı.- "50 bin insana fidan dikmeyi öğrettim"Babasını ilkokul 3. sınıfta okurken kaybettiğini aktaran Göçer, şunları kaydetti:"İlk fidanı babamla birlikte bahçemize diktik. Yaklaşık 2 yıl sonra meyve vermeye başlayınca çok hoşuma gitti. Daha sonra Şarkışla'da 2 bin selvi ağacı diktik. Babam öldükten sonra selvi ağaçlarını sulamaya gidince çobanların oraya hayvanları getirdiklerini gördüm. 'Hayvanlar zarar vermesin' diye çobanları uyarmama rağmen beni dinlemediler ve ağaçları kurtaramadım. Ben de 'bu 2 bin ağacın yerine binlerce ağaç dikeceğim' diye kendime söz verdim. O zaman çocuk aklı, 'hem babamın vasiyetini yerine getiririm hem de kurtlar beni kovalarsa üstüne çıkıp kendimi kurtarırım' diye düşünürdüm. Ben de o günden beri babama verdiğim sözle, babamın diktiği ağaçların yok olmasının acısıyla durmadan fidan diktim. Meyve fidanlarını, kuşburnunu ve meşe tohumlarını her gün toprakla buluşturuyorum."Göçer, ayrıca hem babasının vasiyetini yerine getirmek hem de evladından razı olmasını sağlamak amacıyla on binlerce fidan ve tohumu kentin farklı noktalarında toprakla buluşturduğunu belirtti.Başkalarına da örnek olmak istediğini vurgulayan Göçer, bu süreçte yaklaşık 50 bin insana da fidan dikmeyi öğrettiğini sözlerine ekledi.
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