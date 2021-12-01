Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? Babası tarafından feci şekilde dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu kamuoyu tarafından merak ediliyor. Annesi tarafından çekilen video sonrasında babası tarafından darp edilen Cihan bebek hastaneye kaldırıldı. Peki, Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte Cihan Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan son açıklama...
CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeği, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, "Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi’nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik. Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte" diye konuştu.
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