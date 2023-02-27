AA

Kahramanmaraş'ta canı pahasına hayatını kurtaran babasının futbolcu olması hayaliyle yaşayan 13 yaşındaki Muhammet Akyol, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile yeşil sahaya çıkmak istiyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki 5 katlı binanın son katında depreme yakalanan ve babasının bedenini siper etmesiyle enkazdan sağ çıkarılabilen Muhammet Akyol, annesi ile ağabeyiyle çadır kentte yaşamını sürdürüyor.

Yaşamını yitiren babasının futbolcu olmasını istediği Uludazspor altyapı oyuncusu Akyol, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile futbol oynamayı arzuluyor. Akyol depremin son saniyelerinde uyandığını ve babasının vücudunu siper etmesinin ardından binanın yıkıldığını anlattı.

Enkaz altındayken zor nefes aldığını belirten Akyol, "3 saat enkazın altında kaldık ve babama seslendik ama ses alamadık. Annem babamın eline dokundu ama babamdan ses çıkmadı. Eski bakkal vardı, o bizi kurtardı." dedi. Akyol, deprem nedeniyle annesi ve ağabeyinin yaralandığını söyledi.

"BABAM FUTBOLCU OLMAMI ÇOK İSTİYORDU" Babasının canını feda ederek annesini, ağabeyini ve kendisini hayata bağladığını dile getiren Akyol, "Kahramanım." dediği babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Babamın, benim futbolcu olmamla ilgili hayali vardı. Babam küçükken altyapıda oynamış. Seçilmiş ama dedem oynamasına izin vermemiş. Babam, futbolcu olmamı çok istiyordu. Şimdi sıra bende. Futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.

Akyol, "Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile futbol oynama hayalim de var. Kerem ağabeyin hayranıyım ve onu çok seviyorum. Onunla futbol oynamak ve görüşmek istiyorum. Gelecekte Galatasaray'da büyük bir futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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