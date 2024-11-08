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        Haberler Gündem Güncel Babasının cenazesine giderken öldü | Son dakika haberleri

        Babasının cenazesine giderken öldü

        İsviçre'de çalışan ve babasının ölüm haberini alınca yola çıkan bir kişi, Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Baba ve oğulun cenazeleri yan yana defnedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:35
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        Babasının cenazesine giderken öldü
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        İHA'nın haberine göre; İsviçre’de çalışan Şaban Ün (58), babası İbrahim Ün’ün (84) ölüm haberini alınca yola çıktı. Kestel'in Ümitalan Mahallesi mevkisinde Şaban Ün'ün (58) kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak kayaya çarptı.

        Babasının cenazesi için Bursa’nın Yenişehir ilçesine giden Şaban Ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri ilçede bulunan Çınarlı Camii'nde kılınan namaz sonrası Yenişehir ilçe mezarlığına defnedildi. Baba ve oğulun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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