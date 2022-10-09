5 gündür ulaşılamıyor

İHA

Antalya'da babasına ait otomobille evden ayrılan gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Bir otelde çalışan Sinan Karataş (22), 5 Ekim tarihinde arkadaşlarına gideceğini belirterek, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Babasına ait 16 DF 697 plakalı beyaz renkli otomobille yola çıkan Sinan Karataş'ın 3 gün boyunca eve gelmemesi üzerine ailesi Şelale Polis Merkezi'ne giderek hem oğulları hem de otomobilleri için kayıp başvurusunda bulundu.

Oğullarının evden ayrıldığı otomobili başkalarının kullanırken görüldüğünü iddia eden Karataş ailesi, hayatından endişe ettikleri çocuklarının bulunmasını istiyor.