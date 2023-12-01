Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
Amasya'da, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmada oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti
Amasya'da oğlu tarafından tüfekle vurulan Ali Ekber B. (71) yaşamını yitirdi.
Ali Ekber B. ile oğlu Atilla B. (49) arasında Gümüşhacıköy ilçesi İmirler köyündeki evlerinin bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla B., evden aldığı av tüfeğiyle babasına ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Ali Ekber B., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Atilla B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.