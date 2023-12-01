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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını tüfekle öldürdü

        Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

        Amasya'da, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmada oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:16
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        Babasını tüfekle öldürdü
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        Amasya'da oğlu tarafından tüfekle vurulan Ali Ekber B. (71) yaşamını yitirdi.

        Ali Ekber B. ile oğlu Atilla B. (49) arasında Gümüşhacıköy ilçesi İmirler köyündeki evlerinin bahçesinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla B., evden aldığı av tüfeğiyle babasına ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Ali Ekber B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Atilla B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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