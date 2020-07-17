Babasını öldüren, kardeşini ve akrabalarını yaralayan sanığa hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Eylül 2019'da evde yüksek sesle müzik dinleyen sanık Mustafa Ekmen ile babası Mehmet Ekmen'in tartıştığı belirtildi.
Sanığın kavga sırasında yumruk atarak yere düşürdüğü babasını sol göğsünden bıçakladığı, kerpetenle maktulün kafasına vurduğu ifade edilen iddianamede, sanığın evde bulduğu testereyle saldırdığı kardeşi Alim Ekmen'i de kolundan yaraladığı, Alim Ekmen'in evden kaçarak yardım istediği akrabaları Halil İbrahim ve İlhami Dirice'nin de sanık tarafından kerpetenle yaralandıkları kaydedildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin kolluk kuvvetlerince yakalandığı belirtilen iddianamede, sanığın ifadesinde, babasını bıçaklamadığını, kerpetenle kafasına vurduğunu, kimseyi öldürmeye çalışmadığını, sadece kendisini savunduğunu, bu nedenle de suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.
İddianamede, sanık Mustafa Ekmen'in babasına yönelik "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Alim Ekmen, akrabaları Halil İbrahim ve İlhami Dirice'yi "silahla kasten yaralama" suçundan da 2 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!