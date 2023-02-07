Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını öldürdü, annesi ile iki kardeşini yaraladı

Şırnak'ta evlat dehşeti! Babasını bıçakla öldürdü, annesi, ağabeyi ve ablasını yaraladı

Şırnak'ta, bir evde aile içi kavga ihbarına giden ekipler, karı koca ile oğlu ve kızını bıçaklanmış, diğer oğulları Abdulla K. de baygın baygın buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abdullah K. tedavisinin ardından gözaltına alındı

Giriş: 07.02.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
Babasını öldürdü, annesi ile iki kardeşini yaraladı
AA

Şırnak'ta, babasını bıçaklayarak öldürüp, annesi, ağabeyi ve ablasını yaralayan zanlı Abdullah K. (24) gözaltına alındı.

Merkez Yeni Mahalle Şaranlar Sitesinde aile içerisinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, girdikleri evde Ahmet K. (57), eşi Veciha K. (51), oğlu Muhammed K. (27), kızı Zehra K.'yi (25) bıçaklanmış, oğlu Abdullah K.'yi (24) de baygın halde buldu.

BABA HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince aile üyeleri, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan baba Ahmet K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 GÜN ÖNCE DE ANNE BABASINI BIÇAKLAMIŞ

Zanlı Abdullah K. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin 3 gün önce de anne ve babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi.

*Fotoğraf: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
Soma'dan 90, Amasya'dan 57 madenci bölgeye gidiyor
Soma'dan 90, Amasya'dan 57 madenci bölgeye gidiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.