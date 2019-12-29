29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda anne ve babasının evine giden İ.A., babası A.A. ile para yüzünden tartışmaya başladı. İ.A., istediği parayı alamadığı için tartıştığı babası A.A.'ya tabancasını çıkarıp 3 el ateş etti. Kendini yere atarak kurtulmayı başaran baba A.A., oğlundan şikayetçi oldu.
JANDARMA OLAY YERİNDE DELİL TOPLADI
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Vakfıkebir Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda evin giriş kapısında 2 adet tabanca mermisi giriş deliği olduğu, ev içerisinde mermi çekirdeği ve evden yaklaşık 15 metre uzaklıkta 1 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Baba A.A.’nın şikayeti üzerine olay yerinden kaçan İ.A., üç gün sonra jandarmaya teslim oldu. Adliyeye sevk edilen İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DURUŞMADA BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "üst soyu silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan İ.A., babasıyla arasında husumetinin olmadığını belirterek, “Borçlarımdan ötürü babamdan yardım istedim. Babamdan özür dilerim. Beratimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme önce müebbet hapis cezası verdiği İ.A.’yı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezayı 10 yıl 10 aya indirdi. Ayrıca mahkeme yasak silah kullanmaktan 1 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararın onanması halinde İ.A. yeniden cezaevine girecek.
Öte yandan tüfekle havaya ateş ettiği için aynı mahkemede yargılanan baba A.A.'nın ise meşru müdafaa hakkını kullandığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.
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