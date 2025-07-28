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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası tarla sürerken traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Babası tarla sürerken traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarlasını süren babasının yanında bulunan çocuk, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 28.07.2025 - 19:56
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        Bu acıya yürek dayanmaz! Babası tarla sürerken traktörden düştü
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        İlçeye bağlı Göldüzü köyünde Semih Erçetin, oğlu Ünal Erçetin’i (12) de yanına alarak traktörle tarlaya gitti. Tarlada traktörle sürüm yapan baba Erçetin’in yanında oturan oğlu Ünal Erçetin, dengesini kaybederek bir anda hareket halindeki traktörün altına düştü.

        Traktörün tekerleğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acılı baba sinir krizi geçirirken, köyde büyük üzüntü yaşandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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