Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden çıktıktan sonra babası para vermeyince evi yaktı - En son haberler

        Babası para vermedi, evi ateşe verdi

        Kırıkkale'de cezaevinden çıktıktan sonra babasından para isteyen bir kişi, olumsuz yanıt alınca evi yaktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babası para vermeyince evi yaktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden denetim serbestlik şartıyla çıkan D.Y., babası K.Y.'den para istedi. İsteğine olumsuz yanıt alınca sinirlenen D.Y., evin 3. katını ateşe verdi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere teslim olan evi yarım saatlik çalışmanın ardından söndürerek, su ve köpük ile soğutma çalışması yaptı.

        Evi yakan şüpheli şahıs D.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yangın sırasında ise evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kırıkkale Haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa