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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası evden kovunca kardeşini rehin aldı! - Güncel haberler

        Tartıştığı babası evden kovunca kardeşini bıçakla rehin aldı!

        Bursa'da bir kişi tartıştığı babası tarafından evden kovulunca kardeşini bıçakla rehin aldı. Polisin 1 saat süren ikna çabalarının ardından Emirhan T., elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:09
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        Babası evden kovunca kardeşini rehin aldı!
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        Bursa'da, tartıştığı babası Muhlis T.(48) tarafından evden kovulan Emirhan T.(21), kardeşi Vedat T.'yi(19) bıçakla rehin aldı.

        DHA'nın haberine göre 1 saate ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı atıp, kardeşini bırakarak teslim oldu.

        TESLİM OLDU, GÖZALTINA ALINDI

        Olay, saat 23.30 sıralarında Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 8'inci Sönmez Sokak'ta meydana geldi. Eve gelen Emirhan T. ile babası Muhlis T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Emirhan T. cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi Vedat T.'yi rehin alarak sokağa çıktı.

        Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin 1 saat süren ikna çabasının ardından Emirhan T. elindeki bıçağı yere atarak, teslim oldu.

        Vedat T., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Emirhan T. ise gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraflar: İHA

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