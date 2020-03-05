Babası, eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis



Bursa'nın Mudanya ilçesinde, babası, eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hamza Sakin (45),Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Sakin, cinayetleri planlayarak işlemediğini belirterek, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen sanığa "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mudanya'da yaşayan Hamza Sakin, 18 Mayıs 2018'de babasının Evciler Mahallesi'ndeki evinde, ailesiyle iftar yaptıktan sonra tabancayla babası Hasan (72),eşi Havva (38),kızı Rumeysa (18) ve oğlu Süleyman Sakin'i (15) öldürdükten sonra jandarmaya teslim olmuştu.