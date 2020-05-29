Babası cezaevinde olan minik kıza doğum günü sürprizi

AA

İlçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce işlediği suçtan dolayı cezaevine giren Cenap Bilekçi, Belediye Başkanı Say'a mektup yazarak kızının doğum gününü kutlayamayacağı için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Mektubu alan Say, minik Buse'nin doğum gününün kutlanması için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve belediye çalışanları da hazırladıkları doğum günü pastası ve aldıkları hediyelerle Bilekçi'nin evine gitti. Pastanın mumlarını annesi Sibel Bilekçi'nin kucağında üfleyen Buse'ye hediyelerini veren belediye çalışanları, minik bebeğin doğum gününü kutladı.