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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası boğmuştu, son yolculuğuna uğurlandı | Son dakika haberleri

        Babası boğmuştu, son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı  

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:17
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        Babası boğmuştu, son yolculuğuna uğurlandı
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        İHA'nın haberine göre; Gönen’e Bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki ikamette meydana gelen olayda, Murat Sevilen (44) kızı Eylem Sevilen’i (18) doğum gününe gitmek istediği için boğarak öldürmüştü.

        Korkunç cinayet, Eylem Sevilen’in annesi Hafize Sevilen’in eve gelmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Murat Sevilen polis ekipleri tarafından yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer yandan Murat Sevilen’in daha önce de bir suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi.

        Eylem Sevilen’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Gönen Veysel Karani Camii’ne getirildi. Eylem Sevilen’in cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Eylem Sevilen’in cenazesine annesi Hafize Sevilen, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kız, gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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