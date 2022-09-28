"Babamın izini tekrar buldum" 0:00 / 0:00

‘Baba’nın yayınlanan yeni bölümünden ön izleme sahnesinde Kadir ve Selahattin arasında gerilim dolu anlar yaşanıyor

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kadir ve Selahattin arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede tuzağa düşüp yaralandığı görülen Kadir’in, Selahattin’e sarılması dikkat çekiyor. Babasının izini tekrar bulduğunu söyleyen Kadir, “Babamın saçının teline zarar gelirse, gözünden bir damla yaş düşerse…” sözleriyle Selahattin’i üstü kapalı şekilde tehdit ediyor. Kadir ve Selahattin arasında yaşanacak mücadeleyi seyirci şimdiden heyecanla bekliyor.

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Kendi kayıp ilanını bulan Emin Saruhanlı, fotoğraftaki kişi olabileceğinden şüphelenerek ilanda yer alan numarayı aradı ancak Kadir’e ulaşamadı. Babasını bulmak için İlhan’dan yardım isteyen Kadir, tüm evsizleri bir araya toplayarak Emin’e dair bir iz bulabileceklerini düşündü. Kadir’in İlhan’dan bir ricası daha vardı; Selahattin’i araştırmasını istedi. Emin, Kadir’in çocukluğundan bazı anları hatırlamaya başlarken Kadir’in yolu babasının da uğradığı bir araba mezarlığına düştü. Burada baba oğul habersizce birbirlerine mesaj bıraktı. Bir taraftan da Selahattin’in zulmüne uğrayan insanları korumaya çalışan Kadir, Selahattin’e meydan okudu. İlhan’ın yardımıyla Selahattin’in geçmişini öğrenen Kadir’in sözleri şoke etti. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen bu anların ardından gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle 4 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...