Emin Saruhanlı’nın eşi Fazilet ile endişesini paylaştığı sahnede Fazilet’in söyledikleri dikkat çekiyor. Fazilet, çocuklarını güzel yetiştirdiklerini ve İstanbul’da değişmeyeceklerini ifade ederken çocukların annelerini haklı çıkartıp çıkartmayacağı merakla bekleniyor.

“ÖDEMİŞ’TE NASILSAK BURADA DA ÖYLE OLACAĞIZ!”

Ön izleme sahnesinde İlhan’ın Saruhanlı ailesini araştırması ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

BABA’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Saruhanlı ailesinin İstanbul’daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş’te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam’ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin’in verdiği karar, Kadir’in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!