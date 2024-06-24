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        Haberler Bilgi Magazin Babamın Penguenleri oyuncuları kim ve konusu ne? Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

        Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları

        Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. İlginç konusu ile dikkat çeken yapım bugün izleyiciler ile buluşuyor. Peki, Babamın Penguenleri filmi konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi? İşte film hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 19:54 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:54
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        • 1

          Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 2011 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Mark Waters oturuyor. Orijinal adıyla Mr. Popper's Penguins televizyon ekranlarında kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenlerle buluşuyor. Peki, Babamın Penguenleri filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        • 2

          BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU

          Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır.

          Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

        • 3

          Kendisini kötü hisseden Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.

        • 4

          BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

          Jim Carrey

          Carla Gugino

          Ophelia Lovibond

          Madeline Carroll

          Angela Lansbury

          Dominic Chianese

          James Tupper

          Philip Baker Hall

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