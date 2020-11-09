Babam filmi oyuncuları kimler? Babam filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı usta isimler yer alıyor. İşte, Babam filminin detayları...

BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yusuf Tunalı'nın (Çetin Tekindor) "Tunalı Sardalya" adında bir balık konserve imalathanesi vardır. Yusuf batmak üzere olan fabrikası ile ilgilenirken eşi hayatını kaybeder. Eşi öldükten sonra kabullenemediği ve ilgilenmediği zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) ilgilenmelidir. Feride (Melisa Şenolsun) henüz öğretmen olarak atanamadığı için Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer. Feride zamanla Yusuf ile oğlu Arif arasındaki buzları eritecektir.

BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Babam, yönetmenliğini Nihat Durak'ın senaristliğini Nail Pelivan'ın yaptığı sinema filmi. Çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler ağustos sonlarına doğru tamamlandı.

BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Tekindor: Yusu Tunalı

Melisa Şenolsun: Feride

Berker Güven: Arif Tunalı

Erkan Kolçak Köstendil: Deiz

Cezmi Baskın: Metin

Ebru Şanin: Nilüfer

Ali Düşenkalkar