Acı tatlı her anımızda yanımızda olan, zor günlerimizde bizi destekleyen babalarımızı bu özel günde anlamlı sözlerle mutlu edebiliriz. Babalar Gününde babasına, sevdiği insanlara anlamlı Babalar Günü mesajı göndermek isteyenler için en enlamlı Babalar Günü sözleri ve mesajlarını derledik.
DUYGUSAL, UZUN, KISA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.
Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!
Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!
Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar Günün kutlu olsun!
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