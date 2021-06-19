Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...