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Babalar Günü için geri sayım! 2023 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, yarın mı ve hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü için geri sayım başladı! 2023 Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Haziran ayının ortalarına doğru yaklaşılırken Babalar Günü tarihi de merak konusu oldu. Bu özel günde babasına sürpriz yapıp onları mutlu etmek isteyenler, şimdiden hediye arayışlarına başladı. Bilindiği gibi, Babalar Günü, Haziran ayında kutlanan özel günlerden birisidir. Peki, 2023 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman kutlanacak? Babalar Günü bu hafta sonu mu diğer hafta sonu mu kutlanacak? İşte bazı bilgiler

Giriş: 10.06.2023 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Haziran ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde, 2023 Babalar Günü tarihi de merak konusu oldu. Tarihte ilk kez 1910 yılında kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayına denk geliyor. Babasına olan sevgisini göstermek isteyenler, bu anlamlı gün için hediye bakmaya çoktan başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor? İşte, 2023 Babalar Günü tarihi ile ilgili detaylar

  • 2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran 2022 Pazar günü kutlanacak.

  • BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

    Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

  • BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

    Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

    Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

    Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

  • Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

    Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

    Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

    Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

    Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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