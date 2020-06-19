Babalar Günü, son günlerin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Babasına bu özel günde sürpriz yapmak isteyenler Babalar Günü hediyesi ve sözlerini araştırıyor. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızının girişimleriyle ortaya çıkan Babalar Günü, neredeyse tüm dünyada kutlanan bir gün haline geldi. Peki 2020 Babalar Günü hangi gün?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? 2020
Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar tarihinde kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ
En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat
Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı
Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka
Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri
Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.
Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer
BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, Babalar günün kutlu olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla...Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
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