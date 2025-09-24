Fotoğraf Kaynak: Çanakkale Belediyesi

Köyün Biga Yarımadası'nın en uç noktasındaki konumu, ona tarih boyunca stratejik bir önem kazandırmıştır. Babakale hangi ilde yer aldığı, yani Çanakkale'nin bir parçası olması, onu antik Troas bölgesinin ve Ege'nin denizcilik tarihinin bir parçası yapar. Ayrıca, Babakale konumu nedir sorusunun yanıtı, sadece coğrafi bir koordinat değil, aynı zamanda Midilli ve Limni adalarına bakan, deniz yollarını kontrol eden bir askeri ve balıkçılık üssü olduğunu da ifade eder. Köyün kalesi, el yapımı bıçakları ve sakin atmosferi hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

BABAKALE NEREDE?

Babakale nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin ve aynı zamanda Asya kıtasının en batı noktasında, Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi sınırları içerisinde yer aldığıdır. Tarihi Biga Yarımadası'nın (antik çağdaki adıyla Troas) Ege Denizi'ne uzanan en uç noktasında, bir burun üzerine kurulmuştur. Bu burun, antik dönemde "Lekton" olarak bilinirdi. Köy, sarp kayalıkların ve zeytinliklerin denize ulaştığı, korunaklı bir limanın etrafında şekillenmiştir. Bu eşsiz konumu, ona hem dramatik bir manzara hem de tarih boyunca stratejik bir önem kazandırmıştır.

İnşaatın en ilginç yönü ise, iş gücünün nasıl sağlandığıdır. Bu sarp ve ıssız bölgede hızlı bir inşaat gerçekleştirmek için, İstanbul'daki tersane zindanlarında bulunan denizci mahkumlara bir teklif sunulmuştur: Kalenin inşasında çalışıp bitirmeleri karşılığında özgürlüklerine kavuşacaklardı. Bu teklifi kabul eden mahkumlar, 1723 yılında kalenin yapımına başlamış ve kısa sürede tamamlamışlardır. Bu nedenle Babakale Kalesi, "mahkumların eseri" olarak da anılır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen son kale olma özelliğini taşıyan bu yapı, hem bir savunma ihtiyacının hem de sıra dışı bir sosyal projenin ürünüdür. Günümüzde oldukça iyi korunmuş olan kale, ziyaretçilere hem tarihi dokuyu hissetme hem de Ege Denizi'nin muhteşem manzarasını izleme imkanı sunar.