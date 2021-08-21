Komşularını kurtardı, kendi ailesiyle sele kapılıp öldü

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde yaşanan selde ailesiyle sulara kapılarak kaybolan Hayrettin Demirbaş'ın, kısa süre önce komşularını sel sularından kurtardığı ortaya çıktı.
Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde pek çok kişi sulara kapıldı. Annesi ve iki kardeşiyle sele kapılan 21 yaşındaki Hayrettin Demirbaş'ın bundan kısa süre önce komşuları Emirhan ile dedesi Fikri, babaannesi Lütfiye ve halası Fatoş Ün'ü kurtardığı belirlendi.
Demirtaş'ın çocukluk arkadaşı Emirhan Ün, AA muhabirine, selin başladığı saatlerde uyandığını, hayvanlarını çözerek kurtardığını, daha sonra dedesinin evine gittiğini söyledi.
Dedesi ve babaannesini uyandırarak evden çıkarmak istediği sırada çayın yanındaki ahırları sel sularının yıktığını anlatan Ün, "Ahır yıkılınca su bizim eve hücum etti. En son dışarı çıktığımda su boğazımdaydı. Kendimi hemen çatının üzerine attım. Bağırdım. Hayrettin ile evlerimiz karşı karşıyaydı. Camdan çıktı. Birbirimizi duyma şansımız hiç yok. 'Bana ip at.' tarzında gösterdim. Çocuk gitti, evden halat attı." dedi.
Halatı kendisinin beline, arkadaşının ise karşı tarafta elektrik direğine bağladığını belirten Ün, şöyle devam etti:
"Bir tarafını da eline doladı. Ben kendimi selin içine attım. Beni çekti. Birkaç dakika dinlendikten sonra birbirimizi bağladık. Sonra gitti dedemi bağladı, sırtlandı aldı. Babaannemi geldi, sırtlandı aldı. Halam vardı, onu geldi sırtlandı aldı. Bizi aldıktan sonra onların evinin önünde 10 dakika bekledik. Kepçe geldi. İhtiyarları kepçenin kovasına doldurduk. Dedim ki, 'Hayrettin siz de gelin. Rahmetli İlknur yenge, çoluk çocuk camda. İlknur yengeye de dedim, 'Çocuğun üstüne bir mont giydir, siz de binin, ne olacağı belli olmaz.' Hayrettin bana, 'Zaten ihtiyarlar korktu, siz gidin.' dedi. Biz gittik, onlar çıkmamışlar evden. Benden sonra Turgut abi, Murat abi de söylemiş, kepçe bir iki defa kapıya gelmiş, evden çıkaramamışlar."
Ün, arkadaşı Hayrettin'in yanı sıra annesi İlknur ve kardeşleri Alperen ile Gülbahar Demirtaş'ın sel sularını kapıldığını dile getirerek, arkadaşının babasının il dışında çalıştığını, ağabeyinin ise vatani görevini yaptığını kaydetti.
Selden günler sonra İlknur ile kızı Gülbahar Demirtaş'ın cesetlerine ulaşıldığını aktaran Ün, Hayrettin ile Alperen Demirtaş'ın ise halen bulunamadığını ifade etti.
Ün, "Yıkılmayacağını düşünerek evden çıkmadılar. Dört can kurtardı. Beni, dedemi, babaannemi, halamı. Dört can verdi. Tek umudum cenazesi çıksın, mezarını bilelim." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!