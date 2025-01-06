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        Haberler Ekonomi Emlak Babacan Yapı'dan satış kampanyası - Emlak Haberleri

        Babacan Yapı'dan satış kampanyası

        Babacan Yapı, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Sefaköy projelerinde peşinatsız, vade farksız, ara ödemesiz satış kampanyası başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:43
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        Babacan Yapı'dan satış kampanyası
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        Babacan Yapı projelerinde, “faizlerin düşmesini beklemeye gerek yok” sloganıyla kampanya başlattı. Şirket, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Sefaköy projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere kampanyalarını duyurdu.

        Babacan Yapı, Beşiktaş’ta yapımına başladığı Babacan Meridian'da ön talep dönemine özel peşin ödemede yüzde 20 indirim ve 24 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Proje; 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ve ticari alanlarla satışa sunuluyor. Toplamda 77 adet olarak tasarlanacak olan farklı tiplerdeki dairelerin yanı sıra çatı dubleks daireler ve 6 ticari alanın yer alacağı 10 katlı yapı, açık hava cadde mağazalarından oluşacak.

        Sefaköy’de tamamladığı bir diğer projesi Port Royal kapsamında hayata geçirdiği kampanyayı duyuran Babacan Yapı, bu projede ise peşinatsız, vade farksız, ara ödemesiz, 24 ay vade imkanı sunuyor. Hemen tapu hemen teslim modelli Port Royal, 1+0’dan 3,5+1’e kadar 5 blok, 814 daire ve 51 ticari üniteden oluşuyor.

        Babacan Yapı’nın Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği yeni yatırımı Babacan Central'de ticari ünitelerden oluşan rezidanslar; bankasız, kefilsiz, faizsiz ve vade farksız sunuldu. Babacan Yapı, proje için 0 faiz, 40 ay taksit ve yüzde 30 peşinat imkanı sunuyor

        Babacan Central, 56 adet ticari ünitenin yanı sıra 747 konut ve ofisten oluşuyor. Teslimlerin 2026 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

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