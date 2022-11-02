Babaannesinde kalan çocuk yangında öldü

Antalya'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki hayatını kaybetti.

Gündoğmuş ilçesi Özügür Mahallesi'ndeki kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, 3 yaşındaki Oya Eren'in cansız bedenini buldu. Çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Gündoğmuş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Çocuğun babaannesinin evinde yalnız bulunduğu sırada yangının çıktığı öğrenildi.