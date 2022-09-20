Baba yeni sezon oyuncuları kimler?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Baba'nın yeni sezonu için beklenen gün geldi çattı. Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı dizinin yeni sezon oyuncu kadrosu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...