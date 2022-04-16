'Ben de Ödemişli Kadir Saruhanlı'yım!'

Emin’in aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştığı tanıtımda Yaşar’ın Uğur’la önceden görüştüğünü öğrenen Binnur hesap sorarken Saruhanlı köşkünde gerilim hızla artıyor.
Kardeşlerine rest çeken Servet’in, “Her zaman her yerde karşınızdayım!” sözleri dikkat çekiyor.
Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam’ın karşı karşıya geldiği anlar ise aralarında yaşanacak güç savaşının ilk sinyallerini veriyor.
BABA’NIN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Büşra’yı karşısında gören Kadir, onu uyarmaya çalışırken; İlhan’ı bu hale getiren kişinin Servet olduğunu öğrendi. Abilerinin yanına giden Kadir, Servet’e İlhan’la ilgili olanları sorunca Servet, İlhan’ı inşaattan ittiğini itiraf etti. Kadir ve Yaşar, Servet’i teslim olmaya ikna etmeye çalışırken; babasının intikamını aldığını düşünen Servet bunu kabul etmedi.
Kadir, Büşra’nın İlhan’ın yanında kalmayı seçmesinin ardından Ahmet’in elindeki görüntüleri zorla sildirdi ve onu evden kovdu. Uzun bir süre sonra gözlerini açan İlhan, Büşra’nın yanında olmasına sevinirken; Büşra mutluluk gözyaşlarına engel olamadı. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek yakınlaşmaya başladı.
Kadir’in olayları Fazilet’e anlatmasıyla kardeşleri ve ailesi tarafından dışlandığına inanan Servet’in tedirgin bekleyişi sürdü. Kadir ise vermesi gerektiği kararla ilgili fikir almak için babasının yanına gitti. Bir durum olduğunu anlayan ve olayları bilmeyen Emin, sorumluluğu Kadir’e bıraktı ancak Kadir’i gizlice izleyen Servet, kardeşinin her şeyi babasına anlattığını düşündü.
Fabrika çalışanlarının maaşlarının yarıya düşürüleceği söylentisi, işçileri ayaklandırdı. Bu kriz Kadir’le, ortalığı karıştıran Elif’i bir kez daha karşı karşıya getirecekti. Büşra cephesinde ise işler iyi gitmedi. Ahmet, bulduğu vekâletnameyi Büşra’nın gözünün önünde yırtarak genç kadının boşanma hayallerini yıktı.
Polislerin gözaltına aldığı Servet kendisini ihbar eden kişinin Kadir olduğunu düşündü ancak o kişi abisi Yaşar’dı. Avukat yardımıyla Servet’e ulaşan Firuz, kendisine yardım etmesi karşılığında onu kurtaracağını söyledi. Sorgu odasında bekleyen Servet, bir anda karşısında İlhan’ı buldu. Firuz’un henüz ne olduğunu bilmediği teklifini kabul ederse İlhan, Servet’i ele vermeyecekti. Çıkmaza giren Servet’in teklifi kabul edeceğini söylemesiyle İlhan, kendisini inşaattan iten kişinin o olmadığını belirtti.
Kadir, ardı arkası kesilmeyen sorunlarla boğuşurken Yaşar’la beraber katıldığı toplantıda Büşra’nın yanı sıra Servet’in de karşı tarafta yer almasıyla büyük bir şok yaşadı. Bir yandan da fabrika sorununa çözüm bulmak isteyen ancak çalışanları işten çıkarmamakta kararlı olan Kadir, hisselerini fabrika çalışanlarına devrederek krizi önledi. Elif, Kadir’in bu hareketinden oldukça etkilendi.
Bölümün sürprizi ise final sahnesinde İlhan’ın Büşra’ya evlenme teklifi etmesi oldu. Genç kadına romantik bir ortam hazırlayan İlhan Büşra’nın ayaklarını yerden kesti. Bu sırada gelen Emin’in, “Bana bunu yapmadın değil mi kızım?” sözleri ise Büşra’yı şoke etti. Zor durumda kalan Büşra’nın İlhan’ın teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.
‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
İşte Baba’nın 10. Bölüm Tanıtımı;
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