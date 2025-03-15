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        Haberler Yaşam Baba yadigarı Toros rüyalarına girince 15 yıl sonra bulup satın aldı

        Baba yadigarı Toros rüyalarına girince 15 yıl sonra bulup satın aldı

        Hatay'da yaşayan Emre Örer, babasının maddi imkansızlıklardan dolayı sattığı aracın rüyalarına girmesi üzerine babasının Toros'unu 15 sene sonra bularak satın aldı. Aracı satın almasıyla rüyalarının son bulduğunu ifade eden Örer, baba yadigarını evladına bırakmayı planlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:59
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        Rüyalarına giren baba yadigarını 15 yıl sonra buldu
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde esnaflık yapan 35 yaşındaki Emre Örer, 2018 yılında vefat eden babasının 2003 yılında maddi imkansızlıklardan dolayı satmak zorunda kaldığı 1970 model Renault Toros'u rüyalarında görmeye başladı.

        Örer, yaptığı araştırmalar sonrası aracı Kahramanmaraş'ta bularak satın almak istedi fakat yeni sahipleri otomobili satmadı.

        Aracı satın alamadan Hatay'a dönen Örer, rüyaların devam etmesi üzerine yaklaşık 1 yıl sonra yeniden Kahramanmaraş'a gitti ve uzun uğraşlar sonrası babasının aracını yıllar sonra satın almayı başardı.

        Aracı satın alarak Arsuz'a dönen Örer, 2019 yılında araca 150 bin TL harcama yaptı. Aracı satın almasıyla birlikte rüyaları son bulan ve yaptığıyla duyanlarda hayranlık uyandıran Örer, gözü gibi baktığı baba yadigarını 8 yaşındaki evladına bırakacağını söyledi.

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        BABASININ VEFATINDAN SONRA RÜYALAR GÖRMEYE BAŞLADI

        Gördüğü rüyaların etkisiyle rahmetli babasının hatırası olan aracı tekrar satın almak için harekete geçtiğini ifade eden 35 yaşındaki Emre Örer, "Rahmetli babam 2003 yılında bu arabayı maddi imkansızlıktan dolayı satmak zorunda kalmıştı. Babamın vefatı sonrası aracı babamla beraber rüyamda görmeye başladım. Bir rüyayı birden fazla görünce insan düşünmeye başlıyor, ben bu rüyayı neden görüyorum diye kendisini sorguluyor. Ben de rüyalardan sonra arabayı bulmaya çalıştım. Plakasından araştırdık, Kahramanmaraş'ın Ilıca beldesinde bir yerde arabamız bulundu" dedi.

        Babasının aracını Kahramanmaraş'ta köylüler tarafından ortak kullanıldığını ve çürümüş halde bulduğunu ifade eden Örer, ilk denemede satın alamadığı aracı 1 yıl sonra yeniden almaya çalıştığını ifade ederek "Arkadaşlarımızla beraber gittik. Arabayı dağ başında sahipleri tarafından odun taşınırken, her tarafı çürümüş halde bulduk. Bu arabayı izniniz olursa tekrar geri satın almak istiyoruz deyince adamlar tabii şaşırdılar. Rüyaları anlatınca "Böyle bir araba rüyada görülür mü" gibi şekilde tepkiler oldu. "Biz bu arabayı burada kullanıyoruz satmayı düşünmüyoruz" dediler.

        Bir yıl aradan geçti. Ben tekrar rüya görmeye başladım ve bu sefer gördüğüm rüyalar çok gerçekçiydi. Yanıma yine 2-3 arkadaşımı alıp arabanın peşine gittik. Aracı köyde hep birlikte kullandıkları için ortak karar aldılar ve bu sefer bizi kırmadılar. O zamanın parasıyla bir miktar söylediler. Biz de onların istedikleri miktarı vererek arabayı aldık" ifadelerini kullandı.

        Toros'una her bindiğinde anılarının canlandığını belirten Örer, 2019 yılında aracına 150 bin TL harcama yaptığını ifade ederek "Arabanın bir yıl boyunca tadilatı sürdü. Şu anda arabamız gerçekten verdiğimiz değeri fazlasıyla gösteriyor. Arabanın orijinal olması bizim için büyük bir avantaj. Nasip olursa ben de bunu kendi oğluma bırakacağım. Araç kullanmayı bu arabada öğrendim. Manevi değeri çok yüksek. İnşallah 8 yaşındaki evladım da bizlerin yaşına geldiğinde kendi evlatlarına saklayabilecek bu arabayı" şeklinde konuştu.

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        #Toros
        #Hatay
        #Emre Örer
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