Baba tartıştı, oğlu öldürdü

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti.

Olay, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre H.E. ile Harun Toker (41) köy kahvesinde tartışmaya başladı. Mahalle sakinleri tartışan 2 kişiyi ayırdı. Ancak bir süre sonra H.E.'in oğlu Ü.E., Harun Toker'in evine gitti.

Ü.E. yanında getirdiği bıçakla karşısına çıkan Toker'i bıçaklayıp uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Toker hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.