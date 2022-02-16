'Baba', seyirciyi ekran başına kilitledi!

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Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ve son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, etkileyici hikayesiyle övgü dolu yorumlar alan 'Baba' dün akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi. 'Baba'nın heyecanla beklenen ilk bölümünde Saruhanlı ailesinin hayatı, bir uçak kazasının ardından kendilerine hiç beklemedikleri bir mirasın kalmasıyla tamamen değişti.

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul'da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı. Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biriydi.

İşte Saruhanlı ailesi;

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#BABA SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU!

'Baba', birinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.18 izlenme oranı (rating), 13.53 izlenme payı (share), AB'de 5.44 izlenme oranı (rating), 13.43 izlenme payı (share), TOTAL'de 5.43 izlenme oranı (rating) 12.18 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırmayı başardı. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 18 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Emin Saruhanlı'ya hayat veren usta oyuncu Haluk Bilginer ise oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktı. 'Baba' ile ekranlara geri dönen Haluk Bilginer, 12 saat 10 dakika boyunca sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

MEHMET ALİ SARUHANLI VE AİLESİ, UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Ali Saruhanlı'nın torunu Çisem'in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires'e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi. Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhanlı ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı'nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin kendisini çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.

Büyük gerçek ortaya çıkıyor;

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SARUHANLI AİLESİ BİLMEDİKLERİ BİR HAYATA ADIM ATTI

Tüm bu olayların üzerine bir süredir hafızasıyla ilgili sorun yaşayan ve sürekli Resmiye isimli bir kadının hayalini görmeye başlayan Emin, gizlice yaptırdığı testler sonucunda alzheimer başlangıcında olduğunu öğrendi. Başta Mehmet Ali Saruhanlı'dan kalan mirası kabul etmeyeceğini söyleyen Emin, hastalığını öğrendikten sonra ailesi için mirası kabul etti ve finalde ailesiyle birlikte İstanbul'a Saruhanlı köşküne adım attı. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Ailesi hiçbir haber vermeden gitmişti... Ödemiş'ten İstanbul'a bilmedikleri bir hayata adım atan Saruhanlı ailesinin yaşayacakları izleyicide büyük merak uyandırdı.

Saruhanlı ailesi yeni evinde;

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İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

İlk bölümün hemen ardından merak konusu olan 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. Saruhanlı ailesinin köşke yerleştiği ve yeni hayatlarına başladığı tanıtımda Emin'e söylenen "Siz artık sadece size ait değilsiniz..." sözleri dikkat çekiyor. Emin Saruhanlı ve İlhan karşı karşıya gelirken İlhan'ın sert sözleri aralarında yaşanacak çatışmanın ilk sinyallerini veriyor.

Baba'nın 2. Bölüm Tanıtımı;

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!