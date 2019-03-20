Baba Sahne'de 3 gösteri!

Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleme aldığı, Ragıp Yavuz’un yönettiği Kanlı Komedya Caligula’da Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun birlikte rol alıyor.

Oyun, sanata ve edebiyata katkılarıyla olduğu kadar, halkına ve çevresine yaşattığı zorbalık, vahşet ve sapkınlıklarıyla da tanınan Roma İmparatoru Caligula’nın hikâyesi üzerinden, halkın özgürlük ve demokrasi arayışına eleştirel ve trajikomik bir yaklaşım sunuyor. Kanlı Komedya Caligula, 18 Mart 2019 Pazartesi ve 26 Mart 2019 Salı akşamları 20.30’da seyirciyle buluşacak.

Tiyatroseverleri ilişkilere, gündelik hayata dair hem eğlenceli hem de hüzünlü bir sorgulamaya davet eden AşkÖlsün ise; 24 Mart 2019 Pazar günü saat 16.00’da sahnelenecek. Günay Karacaoğlu’nun tek başına rol aldığı AşkÖlsün, sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik bir hayat hikâyesi... Murat İpek’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği kahkaha dolu oyun aynı zamanda Baba Sahne’nin ilk prodüksiyonu.

Aynı günün akşamında, saat 20.30’da ise; çok sevilen dizilerin başarılı senaristi Caner Güler’in kişisel talihsizliklerinden renkli bir seçki sunduğu eğlenceli gösterisi Sen Gülersen, Caner Güler Baba Sahne’ye konuk olacak. Onlarca dizinin senaryosuna imza atan Caner Güler, bu defa eğitimini aldığı asıl iş olan oyunculuğu yapmak üzere sahneye çıkıyor ve yaşadığı gerçek olayları anlattığı Sen Gülersen, Caner Güler adlı tek kişilik gösterisiyle güldürüyor.