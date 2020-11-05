Çocuk büyütmek kolay değildir. Bebekken tüm gece ağlarlar, biraz büyüdüklerinde söz dinletmek zorlaşır ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz çalışırsınız. Evin içinde disiplin ve düzen kurmanın ise bambaşka zorlukları vardır.

Ebeveyn olmak streslidir ve fedakarlık gerektirir. Tüm bu zorluklarla başa çıkmaya çalışan baba kendisine bazı basit ama etkili sorular sorarak rahatlayabilir... Neden baba olmak istedim, babalık benim için ne anlam ifade ediyor ve nasıl bir baba olmak istiyorum?

Bir amacımızın olduğu duygusu, günlük hedeflerimizi ve davranışlarımızı değiştirir. Ufukta ulaşacağımız bir yerin varlığı, etrafımızdaki dağınıklığın sinirlerimize dokunmasını engeller. Ebeveynlik, ancak bir çocuk var olduğunda anlam ifade eder. Amaçlarımız bizi ailemizle birlikte tutar ve uzaklaşma duygusunun önüne geçer.

Öncelikle kendi içimizde babalığımızın amacını keşfetmeliyiz. Nasıl bir baba olmak istiyoruz? Baba olarak amacımız nedir? Bunlar her erkeğin yanıtlaması gereken sorular ve cevapları da içinde yatıyor.

Babalığın evrimi

Çoğu erkek kendi babasından ve dedesinden babalığı öğrenir ancak çoğunlukla onlara benzememeye çalışır. Araştırmalara göre babalık algısı finansal olarak evin sorumluluğunu yerine getirmek ve aile içinde disiplindir. Bazı erkekler ise babalığın rol model olduğunu düşünüyorlar, örnek insan olmayı önemsiyorlar. Ayrıca baba figürü bir otorite anlamına geliyor ve çok sıkı kurallar getirme ihtiyacı hissediyorlar.

Bugünün babaları ise tüm bunlardan çok daha farklı.

Çalışan kadın, evin ekonomik sorumluluğunun eşler arasında paylaşılması, aile içinde kimin daha fazla para kazandığı karşılaştırmasına neden olabiliyor.

Bu durumun en önemli etkisi, evin finansal yükünü üstelenen baba figürünün değişmesi oldu. Bugün artık baba, daha fazla para kazanmakla değil, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmekle övünüyor. Bu da baba olmanın amaçlarını, geçmişten gelen öğrenilmiş bilgilerden ayrıştırıyor.

Modern babalar çocukların bakımını üstleniyor, artık anneye yardımcı olmak olarak düşünmüyorlar. Genç babalarda, çocukları kendileri büyütme düşüncesi artış gösteriyor. Geç saatlere kadar mesai yapmak yerine çocuklarının hayatlarında fiziksel ve duygusal olarak var olmayı daha fazla önemsiyorlar.

Erkekler üzerinde yapılan araştırmalar, yeni neslin daha sağlıklı hayatlar kurmayı amaçladıklarını gösteriyor. Bir amaç olduğunda da davranışlar bu amaca doğru eğilim gösteriyor, babalık da aynı etkiyi gösteriyor.

Amacın gücü

Çocuğun erkeğin hayatındaki varlığı, ona bir yaşamsal bir amaç veriyor. Öyle ki dünyaya bakış açısını değiştiriyor. Çocuğunun gelecekte yaşayacağı dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek hareketlere katılım artıyor, çünkü onların dengeli ve eşit bir dünyada barış içinde yaşamalarını istiyoruz. Bu durum çocuğun kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor, gelecek için olumsuz düşünceler yerine bir şeyler yapma ihtiyacı oluşuyor.

Yaşadıklarımız da çocuklarımıza olan yaklaşımımızı değiştiriyor. Zor zamanlar geçirmiş, kriz dönemlerinde büyümüş erkekler, çocuklarını gelecekte yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı daha güçlü insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Hazırlıklı olmalarını, donanımlar edinmelerini, etraflarına karşı daha dikkatli olmalarını, tutumluluğu ve daha birçok önemli davranış biçimini, kendi yaşantılarından örnekler vererek anlatıyorlar, güçlü karakterleri olan çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyorlar.

Babalık amacınızı nasıl bulabilirsiniz?

Uzmanlar, babalığın amacının erkeğin yaşamsal öğretilerinden oluştuğunu belirtiyorlar. Bunları ortaya çıkarmak içinse birkaç yöntem var:

1- Kitap okuyun, film seyredin: Babalık portresini oluşturmak için hayatın içinden örnekleri gözlemlemek yardımcı olabilir. Gerçek hikayeler anlatan filmler, kitaplar içinde babalık figürlerine dair sayısız örnek yer alır. Muhtemelen hiçbir film veya kitap karakteri içimizdeki babalık amacını yansıtmayacaktır ancak sayısız örnekten toplayacağımız küçük detaylar ilham kaynağı olabilir.

2- Ailenizle, arkadaşlarınızla, yakınlarınızla konuşun: İletişim, kafamızın içindeki düşünceleri derlemenin en iyi yöntemidir. Konuşmaya kendinizin ve eşinizin ebeveynlerinizle başlayabilirsiniz. Onların akıllarındaki babalık fikri neydi, neleri doğru yaptılar, geriye dönüp bakınca neyi yapmalıydılar… Eğer hayattalarsa dedelerinizle konuşun, onların babalık amaçlarını sorun, çünkü yaşı kaç olursa olsun, babanın çocuğuna karşı duyguları, amaçları ve görevleri asla bitmez.

3- Kırılganlıklarınızı tedavi edin: Babalar, genelde, çocuklarını mutlu ettiklerinde kendilerinin de mutlu olacağına inanırlar. Onlara güzel, kolay ve mutlu bir dünya yaratmaya çalışırlar. Ancak gerçek hayatta işler böyle gitmez, tüm dünyayı değiştirme gücümüzün olmadığını en son pandemi döneminde bir kez daha gördük. İdealleri çok yükseklere koymak, mükemmel olmaya çalışmak beraberinde başarısızlık hissini getirebilir ve kırılganlığa yol açabilir. Her ne yapmakta iyiyseniz onu yapmaya devam edin, çocuklarınız için birlikte top oynanan bir saat bile sonsuz değerli olacaktır.

Zor bir dünya zamanında baba olmak

Hastalıklar, karantinalar, pandemi, ekonomi, dünyada kol gezen savaş çığırtkanlıkları, işsizlik, belirsizlik… Dünya zamanının en zor dönemlerinden birine denk gelmiş olabiliriz. Ama baba olarak negatif düşüncelerin içinde kendimizi boğmamızın çocuklarımıza sadece zarar verdiğini unutmamak gerekiyor. Baba, ailesini bir arada ve birlikte güçlü tutar, krizlere karşı durabilir. Tüm bu krizlerden kendimize babalık amacımızın ne olduğunu bulabiliriz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir.