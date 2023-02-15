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Maden işçisi baba olacağı haberini Hatay'da aldı

Zonguldak'tan Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Uğur Büyükyıldız, baba olacağı haberini alınca büyük mutluluk yaşadı. Büyükyıldız'ı arkadaşları tebrik etti

Giriş: 15.02.2023 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Maden işçisi baba olacağı haberini Hatay'da aldı
Maden işçisi baba olacağı haberini Hatay'da aldı
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DHA

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Uğur Büyükyıldız, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay'a geldi.

DHA'nın haberine göre Büyükyıldız ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları sonrası mola verdi.

Bu sırada Büyükyıldız telefonla konuştuğu eşinden baba olacağı haberini aldı.

Eşinin hamile olduğunu öğrenen Büyükyıldız, sevincini "Baba oluyorum" diye bağırarak mesai arkadaşları ile paylaştı.

Madencinin arkadaşları Büyükyıldız'ı, "Madencimizin çocuğu oluyor. Bu güzel haber işte. Bu kadar çilenin olduğu, hüznün olduğu yerde bu bir mutluluk. Vatana millete hayırlı bir madenci daha geliyor" diyerek tebrik etti.

O sevinç anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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