Düzce'nde baba ile oğlu arasında hayvanlara yem verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, bu sabah Akçakoca İlçesine bağlı Sarıyayla köyü Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat H., sabah 06.00 sıralarında oğlu Engin H.'den hayvanlara yem vermesini istedi. Baba oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden tüfek alan Engin H., babası Nihat H.'yi ahırda vurdu.

Nihat H. olay yerinde hayatını kaybederken, Engin H. olay yerinden kaçarak Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.